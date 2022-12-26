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Эрдоган заявил о намерении Турции стать центром поставок энергоносителей

Эрдоган заявил о намерении Турции стать центром поставок энергоносителей с Каспия в Европу
Анкара может стать центром поставок энергоносителей в Европу, в том числе из-за недавно обнаруженного месторождения газа с запасами 652 млрд куб. м в Черном море, заявил Эрдоган
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция в ближайшем будущем может стать центром поставок энергоносителей с Каспия, из Средиземноморья и с Ближнего Востока в европейские страны, заявил турецкий президент Рейжеп Тайип Эрдоган.

По его словам, недавно в турецких водах в Черном море было обнаружено новое крупное месторождение природного газа эквивалентом в $1 трлн. «В результате анализа данных наши ранее объявленные запасы [газа] на 540 млрд куб. м были пересмотрены до 652 млрд куб. м», — уточнил Эрдоган.

Президент отметил, что вследствие новых открытий Турция «полна решимости» стать энергетическим центром для Европы. «Мы соединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Чанаккале, но и энергетическими мостами», — сказал он.

Турция обнаружила крупнейшее в регионе месторождение природного газа в августе 2020 года. Оно находится на шельфе Черного моря, примерно в 150 км от турецкого побережья, и получило название Сакарья. Его изначальные запасы оценивались в 320 млрд куб. м, позже показатель несколько раз пересматривался в пользу повышения.

Бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым в мае говорил, что обнаруженные Турцией запасы газа смогут покрыть мировое потребление на 45 лет. Министр энергетики Турции Фатих Донмез в том же месяце утверждал, что до начала добычи планируется запустить десять скважин. На первоначальном этапе уровень добычи составит 10 млн куб. м в сутки, а через три-четыре года — 40 млн куб. м в сутки, указывал он.

Для транспортировки газа Анкара проложит по дну Черного моря трубопровод. Агентство Anadolu со ссылкой на компанию Botas, ответственную за реализацию проекта, писало, что строительство сухопутной части газопровода длиной 39 км хотят завершить в ноябре 2022 года. Общая протяженность проекта составит 211 км, из них порядка 170 км будет проложено под водой.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Реджеп Тайип Эрдоган поставки газа Европа экспорт энергоносителей
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