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Технологии и медиа ,  
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Минобороны передали очередную партию истребителей Су-57

Завод ОАК передал Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57

Фото:uacrussia.ru Фото:uacrussia.ru Фото:uacrussia.ru

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (входит в ОАК) передал Минобороны очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57, сообщили РБК в Минпромторге.

Самолеты передали Минобороны в рамках запланированных по контракту поставок текущего года. В производстве уже находится техника, которую должны отправить в следующем году, заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Минобороны передали очередную партию истребителей Су-57
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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал Су-57 «будущим российской боевой авиации». По его словам, самолет оснащен новейшим бортовым оборудованием, обладает сверхманевренностью, малозаметен, может уничтожать воздушные и наземные цели, обнаруживать противника на больших расстояниях, действовать в условиях сетецентрической войны.

Минобороны заключило контракт на поставку Су-57 в июне 2018 года. Летом 2020-го занимавший тогда пост вице-премьера Юрий Борисов рассказал, что завод в Комсомольске-на-Амуре приступил к изготовлению серийных образцов Су-57. Первый серийный истребитель поступил на вооружение одного из полков Южного военного округа в декабре 2020-го. Планируется, что до 2028 года российские ВКС получат 76 таких самолетов.

В июне Борисов сообщил, что Россия применяет истребители Су-57 в ходе спецоперации Украине. По его словам, они показали высокую эффективность. Командующий объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин говорил в октябре, что в зоне боевых действий Су-57 решает «многоплановые задачи» по поражению как воздушных, так и наземных целей.

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Ростех Минобороны Су-57

Сергей Суровикин

Командующий объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

11 октября 1966 года
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