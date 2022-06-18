Борисов сообщил о применении российскими военными Су-57 на Украине

Истребитель Су-57 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Во время военной операции на Украине Россия применила истребители пятого поколения Су-57, сообщил «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Неоднократно задействовали, и одиночные вылеты, и несколько самолетов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения», — сказал Борисов, уточнив, что истребители показали высокую эффективность.

О применении Су-57 в ходе спецоперации в начале июня сообщало «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, с помощью истребителей российские военные поразили системы ПВО Украины. Он добавил, что военные самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. По данным Министерства обороны, он отличается малой заметностью и повышенной маневренностью, что делает его превосходящим все западные аналоги. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года.