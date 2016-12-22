Минобороны заключило контракт на поставку 12 истребителей Су-57

Минобороны России заключило контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко на «Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина» (КнААЗ), сообщает «Интерфакс».

По его словам, поставки новейших истребителей в войска начнутся в ближайшее время. Криворучко напомнил, что в настоящий момент проходят испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Характеристики самолета засекречены, однако известно, что на вооружении самолета будут стоят ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». По словам министра обороны Сергея Шойгу, крылатые ракеты для Су-57 прошли испытания в Сирии. Пара Су-57 также принимала участие в воздушной части парада в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По информации издания The National Interest, российские военные сомневаются, стоит ли заменять находящийся на вооружении самолет Су-35 на Су-57, так как первый является «самым мощным» истребителем России. «Вероятно, что Су-57 не ждет особо яркое будущее», — указывало издание.

При этом, по данным журнала, главным изменением в Су-57 должен стать обновленный фюзеляж, улучшающий его скрытность. Также истребитель оснастят новой радиолокационной станцией «Белка».