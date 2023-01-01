В Турции ввели налог на проживание туристов в отелях

Отели и гостиницы в Турции с 1 января обязали взымать налоги с туристов на проживние

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С 1 января 2023 года в Турции вступает в силу закон, согласно которому отели, пансионы, гостевые дома, кемпинги, шале и другие объекты размещения будут платить налог в размере 2% от суммы, уплаченной туристом за проживание в них, без учета НДС. Соответствующий закон в середине декабря подготовило Министерство финансов Турции. Коммюнике, разъясняющее применение закона о новом налоге было опубликовано в официальной газете Resmi Gazete.

Из коммюнике следует, что президент Турции может варьировать размер ставки — увеличить или уменьшить в два раза либо установить разные ставки в этих пределах. При этом налогоплательщиками выступают именно отели и другие объекты размещения, а не туристы, туроператоры или турагентства.

Налог будет взиматься не только со стоимости проживания, но и со всех остальных услуг, включенных в стоимость размещения: питание и напитки, развлекательные услуги, пользование бассейнами, тренажерными залами и др.

Под налог не попадают услуги, оказываемые за пределами отеля и за отдельную плату, а также без проживания — например, если отель принимает сторонних посетителей в свой ресторан, аквапарк или спа-центр.



Новый налог отельеры заложат в цену проживания, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). То есть в этом году отдых в турецких отелях может стать дороже еще на 2%. Однако, как считают в организации, по уже заключенным контрактам туроператоров на лето 2023 года изменений не будет.

Ввести налог на размещение туристов в Турции планировалось еще в 2020 году, но решение было отложено сначала на прошлый, а затем и на этот год из-за пандемии, писала Hyrriyet.

Введение нового сбора «никак не повлияет на российских путешественников», говорил ранее в декабре РБК Олег Козырев. По его словам, сумма, которую придется заплатить дополнительно, слишком мала по сравнению с тем, сколько стоит поездка в целом.

Однако стоимость отдыха в отелях Турции летом 2023 года вырастет, отмечали в октябре в АТОР, ссылаясь на слова президента Ассоциации туристических операторов и отельеров Эгейского моря, вице-президента Федерации отельеров Турции Бюлента Бюльбюльоглу. Ожидается, что цены в среднем будут на 15–20% выше, чем в прошлом году.

В сентябре Росстат оценил, что цены на поездки в Турцию в августе выросли на 5,3%.

Турция традиционно считается одним из самых востребованных зарубежных направлений полетов у россиян. В этом году она вошла в список из топ-10 стран, следует из аналитических данных сервиса по покупке билетов «Туту.ру».