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Росстат оценил, как подорожали зарубежные поездки для россиян в августе

Поездки за рубеж для россиян за август подорожали почти на 4%, в годовом же выражении цены выросли на 67%. Больше всего поднялась стоимость поездок в ОАЭ, а дешевле стало ездить в Юго-Восточную Азию, сообщил Росстат
Фото: Petros Karadjias / AP
Фото: Petros Karadjias / AP

Услуги зарубежного туризма для россиян в августе по сравнению с июлем подорожали на 3,72%, а за год — на 67%, сообщил в пятницу, 9 сентября, Росстат.

Больше всего за август выросли цены на поездки в Объединенные Арабские Эмираты — на 12,6%. Отдых в отдельных странах Южной Азии подорожал на 6,6%, в Турции — на 5,3%. В отдельные страны Средней Азии стало дороже съездить на 4,3%, на Ближний Восток — на 1,5%, в Египет — на 0,7%. В отдельные страны Юго-Восточной Азии поездки, наоборот, стали дешевле — на 7,2%, в страны Закавказья — на 2,6% и в Белоруссию — на 0,8%.

В целом за январь—август 2022 года услуги зарубежного туризма стали дороже почти в 1,5 раза — на 46% к аналогичному периоду предыдущего года.

Удорожание услуг зарубежного туризма в августе было нивелировано снижением цен на услуги внутреннего туризма, отмечается в комментарии Минэкономразвития. 

За месяц снизились цены на путевки в дома отдыха, пансионаты, а также на экскурсионные туры по России — на 1,2%. Автобусные экскурсии подешевели на 0,9%, путевки в санатории — на 0,8%, проживание в гостиницах одной звезды и мотелях — на 0,3%. В то же время стоимость проживания в хостелах увеличилась на 3,3%, в квалифицированных гостиницах от двух до пяти звезд проживание стало дороже от 0,3 до 0,7%.

Росстат также отмечает, что в августе резко снизились тарифы на авиаперелеты в салоне экономического класса самолета — на 16,6%, а проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования подешевел от 0,1 до 2,9%.

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Анна Захарова
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