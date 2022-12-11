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Общество ,  
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Продавцы авиабилетов раскрыли самые популярные направления в 2022 году

В России в 2022 году зафиксировали рост спроса на авиабилеты в ближнее зарубежье
Сервисы по продаже билетов фиксируют рост спроса на полеты в ближнее зарубежье. Так, спрос на билеты в Таджикистан в 2022 году, по данным «Туту.ру» и OneTwoTrip, вырос в несколько раз
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Таджикистан, Киргизия и Узбекистан стали самыми востребованными зарубежными направлениями полетов у россиян в 2022 году, следует из аналитических данных (есть у РБК) сервиса по покупке билетов «Туту.ру». В топ-10 также вошли Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия.

На Таджикистан приходится наибольшая доля пассажиров, вылетавших из России за границу в 2022 году (17,22%). По сравнению с прошлым годом (4,89%) показатель вырос в несколько раз. Средний чек на билет туда-обратно при этом увеличился на 11% и в этом году составил 27 611 руб. Из топ-10 наиболее популярных направлений есть и те, куда средний чек на билет упал. Это Казахстан (на 27% — до 31 063 руб.), Белоруссия (на 25% — до 12  699 руб.) и Узбекистан (на 11% — до 28 668 руб.).

На внутренние направления по-прежнему приходится подавляющая доля спроса (около 86%), но она снизилась по сравнению с прошлым годом (92,6%). В целом доля пассажиров, приходящаяся на сегмент «Ближнее зарубежье», в 2022 году выросла вдвое — с 5,7 до 11,4%. Аналогичная ситуация наблюдается в категории «Дальнее зарубежье» (с 1% в 2021 году до 2% в 2022 году). Доля европейского направления сократилась до 0,5% после 0,7% годом ранее.

«Связана такая динамика с тем, что появилось больше прямых рейсов в страны ближнего зарубежья, а в Европу их доля, напротив, заметно сократилась», — отмечает сервис.

Рост спроса на полеты в страны ближнего зарубежья в 2022 году фиксирует и OneTwoTrip. «Например, востребованность Таджикистана возросла более чем в четыре раза (доля заказов в 2021 году составляла 2,9%), а Казахстана ― в пять раз (доля 2021-го — 1,1%)», — рассказали РБК в пресс-службе сервиса.

Самым популярным зарубежным направлением, по данным компании, оказалась Армения с долей 18,4%, далее следует Турция (14,6%) и Таджикистан (11,9%). В топ-10 также входят Киргизия (10,9%), Узбекистан (6,7%), Казахстан (5,8%), Азербайджан (4,7%), Белоруссия (3,9%), ОАЭ (3,6%) и Таиланд (2,0%).

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Сервис также обратил внимание на резкий рост спроса на авиабилеты в отдельные страны — Сингапур (в 20 раз), Японию (в 17 раз), Таиланд (в 14 раз), Малайзию (в 13 раз) и Индонезию (в 12 раз).

В целом доля международных полетов в общем спросе составляет 11% в 2022 году, внутренних — 89%.

Согласно статистическим данным сервиса «Купибилет», предоставленным РБК, лидером по продажам авиабилетов за рубеж в 2022 году стала Турция (ее доля составила 23%). В десятку также вошли: Армения (15%), Узбекистан (8%), Киргизия (8%), Азербайджан (7%), Таджикистан (6%), Казахстан (5%) и Белоруссия (4%), ОАЭ (4%) и Израиль (2%).

Лидерами по доле внутренних перелетов сервис называет Москву (30%), Санкт-Петербург (14%) и Сочи (9%). «По сравнению с прошлым годом, в 2022 цены на билеты за рубеж выросли на 66%, а на внутренние перелеты — на 18%. Несмотря на это, спрос на авиабилеты увеличился», — отметили в компании.

Лидером среди зарубежных направлений полетов Турцию называет и Aviasales. При этом сама доля сократилась с 28% в 2021 году до 19% в 2022-м. В топ-5 также вошли ОАЭ (6% после 4% годом ранее), Таиланд (3% против 1%), Грузия (3%, доля не изменилась) и Израиль (3%). Речь идет о сравнении данных о бронированиях с 1 марта по 10 декабря в 2021 и 2022 годах.

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авибилеты полеты туризм
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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