«Морпорт Сочи»: паромное сообщение между Сочи и Турцией могут запустить в 2023 году

Глава порта Сочи допустил запуск паромов в Турцию в 2023 году

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя «Морпорта Сочи» Юрия Владимирова.

«О паромах. Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем», — сказал Владимиров.

Паромное сообщение с Турцией прервано с 2013 года из-за требований безопасности во время подготовки к Олимпиаде, говорили «Интерфаксу» в пресс-службе порта Сочи. С тех пор предпринимаются попытки его возобновить.

В январе 2019 года власти Сочи говорили о планах открыть паромное сообщение с турецкими Трабзоном и Самсуном в том же году, сообщал ТАСС. Однако о его восстановлении так и не сообщалось.

В ноябре 2020 года исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов заявил, что паромное сообщение из Сочи не возобновляется из-за ограничений по приему грузопассажирских паромов в порту курорта. Он выступил за их отмену.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в прошлом году говорил, что технически город готов к возобновлению паромного сообщения с Турцией, его восстановление выгодно. Он пояснял, что это в том числе позволит снизить цену на плодоовощную продукцию, которую доставляют большегрузами из Новороссийска и Туапсе. В июле между Сочи и Стамбулом были запущены круизы.