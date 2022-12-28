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Пандемия коронавируса ,  
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Попова заявила о спаде заболеваемости COVID-19 в России

Попова: в России вторую неделю идет снижение заболеваемости коронавирусом
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России вторую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас вторую неделю идет снижение, на этой неделе минус 7,3% по отношению к предыдущей, так мы уходим вниз», — сказала Попова. В то же время она призвала не расслабляться и не думать, что «все само пройдет».

По словам главы Роспотребнадзора, COVID-19 занял «свою нишу в ряду сезонных инфекций», а новые волны заболеваемости вирусом связаны с серьезными мутациями, как было со штаммами «омикрон» или «дельта». Попова назвала эпидемиологическую ситуацию в стране управляемой.

28 декабря оперштаб сообщил о 6202 новых случаях заражения коронавирусом, за сутки госпитализированы 1113 человек. 27 декабря было зафиксировано 5197 случаев COVID-19, еще днем ранее — 5335.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

1 июля в России сняли все коронавирусные ограничения. После этого заболеваемость начала расти и лишь в октябре пошла на спад.

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13 декабря Попова заявила, что в России начался небольшой сезонный подъем случаев гриппа и коронавируса. По ее словам, основной вклад в рост заболеваемости вносит именно грипп, который был распространен в России в 2009 году — грипп, вызываемый вирусом A (H1N1), или свиной грипп.

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COVID-19 Анна Попова Роспотребнадзор
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