NYT сообщила, что коронавирус может передаваться после смерти

NYT: коронавирус может передаваться даже после смерти, «как в фильмах про зомби»

Немецкие специалисты выяснили, что COVID-19 может сохраняться в телах мертвых людей на протяжении 17 дней. В то же время японские ученые обнаружили, что тела при этом сохраняют значительное количество инфекционного вируса

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

Коронавирус может сохраняться в телах инфицированных пациентов даже после их смерти, при это способность вируса к заражению также сохраняется, сообщает The New York Times со ссылкой на исследование университета Тиба в Японии и медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии.

По данным немецких специалистов, следы COVID-19 сохранялись в трупах в течение 17 дней после смерти. В свою очередь японские ученые обнаружили, что даже мертвые человеческие тела сохраняют значительное количество инфекционного вируса. Они также провели исследование на хомяках, при котором мертвая особь, находившаяся в одной клетке с живыми, передала коронавирус сородичам.

«Как в фильме ужасов про зомби, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных пациентов даже после смерти», — отмечается в статье.

В то же время японские ученые подчеркнули, что риск распространения коронавируса от живого пациента намного выше, чем потенциальная передача от трупов.

Коронавирусы — обширное семейство вирусов, которые поражают людей и животных. Их отличительной особенностью являются так называемые белковые шипы, из-за которых вирусы способны быстро и эффективно распространяться. Некоторые из них могут вызывать у человека респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных состояний. Впервые вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 выявили в декабре 2019 года в Ухане. В марте 2020 года, после того как вирус распространился по всей планете, ВОЗ объявила вспышку пандемией.



По данным российского оперштаба, коронавирус может передаваться как воздушно-капельным, так и контактным путем. К его основным симптомам относятся высокая температура тела, головная боль, сухой кашель, одышка, боль в мышцах и утомляемость. Как уточнял Роспотребнадзор, инкубационный период при заражении самым распространенным штаммом «омикрон» чаще всего составляет 3-6 дней.