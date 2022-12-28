Минобороны показало кадры боевого слаживания с белорусскими военными

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Подразделения российских и белорусских вооруженных сил в составе региональной группировки войск провели мероприятия боевого слаживания в Белоруссии, сообщает Минобороны России.

«На одном из полигонов военнослужащие в ходе совместных занятий отработали элементы тактической, огневой, медицинской и инженерной подготовок, а также вождение боевых машин по пересеченной местности», — говорится в сообщении.

Между Россией и Белоруссией действует соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, оно было заключено в 1997 году и вступило в силу в 1999 году. Договоренности предусматривают совместное определение состава региональных войск и порядок управления группировкой, в частности в военное время. 3 декабря министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что «в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск».

Осенью в белорусском Минобороны сообщали, что общая численность российских военных в составе совместной региональной группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек. Кроме того, в Белоруссию должны были прибыть около 170 танков, 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов из России. Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости «дать отпор» в случае вторжения на территорию Белоруссии, объяснял замглавы МИД России Михаил Галузин.

19 декабря Минобороны России сообщало, что российские военные, прибывшие в Белоруссию для формирования региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения. После этих учений командование должно дать характеристику боеспособности и боеготовности подразделений.