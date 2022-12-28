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В Хабаровском крае во время «конфликтного» совещания умер глава поселка

В Хабаровском крае во время «конфликтного» совещания умер глава поселка Ванино
Андрей Семенов
Андрей Семенов (Фото: nagornyaks / VK)

В Хабаровском крае во время совещания умер глава рабочего поселка Ванино Андрей Семенов, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию поселка.

«Скончался во время совещания координационного совета при главе накануне. Совещание шло конфликтно: и участники, и глава — все разговаривали на повышенных тонах, были крики. Главе стало плохо, вызвали скорую, но сделать уже ничего было нельзя», — рассказали в администрации, уточнив, что, по предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

Исполнять обязанности главы будет его заместитель, днем по этому вопросу соберут депутатов.

Андрей Семенов родился 23 марта 1966 года в городе Свободный Амурской области. До назначения на должность главы Ванино он 24 года занимал руководящую должность в «Ростелекоме». В декабре прошлого года его назначили главой рабочего поселка.

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Хабаровский край Ванино инсульт
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