В Хабаровском крае из-за метели перестала работать переправа на Сахалин

Работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин), соединяющая материк с островом Сахалин, приостановлена, сообщил хабаровский губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Приостановлена работа паромной переправы Ванино — Холмск. Закрыто движение для пассажирского транспорта на отрезках Комсомольск-на-Амуре — Амурск, Хабаровск — Биробиджан, Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре», — написал он.

Накануне сахалинское управление МЧС сообщило, что 15 районов области, в том числе Холмский, накроет циклон. В Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском, Поронайском районах местами пойдет сильный снег на побережьях ветер усилится до 15–20 м/с. На севере острова ожидают слабую метель.

В Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском районах, и в Южно-Сахалинске выпадет 15–29 мм осадков, на побережьях ветер усилится до 16–21 м/c.

О непогоде также предупреждало управление МЧС по Хабаровскому краю. До 1 декабря там ожидается усиление ветра и резкое понижение температуры. 30 ноября ветер усилится до 15–20 м/с, на Охотском побережье местами до 24–29 м/с. Ожидается гололед и сильный снег в Николаевском, Ульчском районах.

Также с 30 ноября до 1 декабря ожидается резкое понижение температуры — на 10–15 градусов. Ночью температура может понизиться до 23–30 градусов мороза, днем столбик поднимется до минус 15–20 градусов.