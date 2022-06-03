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Дело губернатора Фургала ,  
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Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу вызвали скорую помощь в суд

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу стало плохо во время судебного заседания в Мособлсуде. Фургала обвиняют в создании преступной группировки и мошенничестве, сам он считает уголовное преследование политическим
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу вызвали скорую помощь на заседание суда, сообщил «РИА Новости» его адвокат Борис Кожемякин и подтвердил ТАСС еще один адвокат Фургала Михаил Карапетян.

«Он храбрится, но самочувствие очень плохое, подозрение на ковид», — сказал Кожемякин. «Наш подзащитный пожаловался на плохое самочувствие, физическую слабость, кашель, насморк и высокую потливость. В таком состоянии продолжать участие в сегодняшнем заседании Фургал не сможет», — сообщил Карапетян.

По словам Карапетяна, из-за ухудшения самочувствия Фургала Люберецкий городской суд Московской области, который рассматривает дело в здании Мособлсуда, объявил перерыв в заседании.

РБК обратился за комментарием к Борису Кожемякину и направил запрос в пресс-службу Люберецкого городского суда Московской области.

Следственный комитет считает, что Фургал в 2004–2005 годах организовал преступную группировку для убийства двух бизнесменов, также члены ОПГ планировали еще одно убийство. По версии СК, основным мотивом преступлений стало «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Свою вину Фургал не признает и считает, что его преследуют по политическим мотивам. Также бывший хабаровский губернатор жаловался на давление и угрозы со стороны следователей.

Фургал попросил рассмотреть его дело в суде присяжных
Политика
Сергей Фургал

Фургала задержали 9 июля 2020 года и привезли в Москву, позднее президент Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия. Уголовное дело вызвало недовольство жителей края и регионов Дальнего Востока, где начались массовые акции протеста в поддержку Фургала. Люди в течение полугода выходили на митинги и требовали от следствия предоставить доказательства вины бывшего губернатора или освободить его.

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В июле 2021 года «Коммерсантъ» сообщил, что Фургал фигурирует в еще одном уголовном деле о создании преступного сообщества. Это сообщество, считает следствие, занималось в том числе подделкой документов, по которым можно было получать заведомо невозвратные кредиты.

В эту группировку, по версии следствия, входили бизнесмены и чиновники, связанные с группой компаний «Торэкс», а руководили ОПС заместитель губернатора Юрий Злочевский и юрист Николай Шухов. Сам же Фургал, говорится в документах СК, которые цитировал «Коммерсантъ», «занимал публичные политические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС лично участвовал лишь эпизодически. В июле СК предъявил фигурантам дела обвинения в организации преступного сообщества, однако Фургал тогда в их число не попал.

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Политика
Сергей Фургал

В ноябре 2021 года бывшему губернатору предъявили обвинения в семи эпизодах мошенничества в крупном размере, превышении полномочий и создании ОПС. Виновным Фургал также себя не признает, свою причастность к произошедшему отрицает, говорил его адвокат Карапетян. Он также отмечал, что детали дела разглашать не может, так как связан соответствующей подпиской.

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Наталья Демченко Наталья Демченко, Анастасия Серова Анастасия Серова
Сергей Фургал Скорая помощь суд
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