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Два человека умерли от гриппа в Хабаровском крае

Глава миндзрава Хабаровского края сообщил о смерти двоих заболевших гриппом
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Хабаровском крае умерли два заболевших гриппом, сообщил глава регионального минздрава Юрий Бойченко в эфире местного телеканала «Губерния».

«По гриппу — за последнюю неделю выявлен 121 случай. В основном, как вы сказали, это свиной грипп. К сожалению, уже есть два подтвержденных случая смерти от гриппа в крае», — сказал он. Был ли у умерших свиной грипп, Бойченко не уточнил.

В регионе растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом, добавил министр здравоохранения. Эпидемиологический порог по первой группе заболеваний превышен на 200% по сравнению с 30% три недели назад. Заболеваемость коронавирусом тоже выросла по сравнению с прошлой неделей.

По словам Бойченко, чаще всего к врачам обращаются, потому что заболели дети. «Поэтому было принято решение и постановление главного государственного санитарного врача Хабаровского края о введении специальных мер: детки были отправлены на каникулы, в медучреждениях для врачей и посетителей вводится масочный режим, разведение потоков, измерение температуры на входе, дезинфекция», — рассказал он.

По данным оперативного штаба, в течение декабря за день в регионе выявляли от 53 до 72 новых случаев. К середине месяца заболеваемость выросла, а затем начала снижаться.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ начала резко расти в России в середине декабря. Сильнее всего распространился свиной грипп, который к 20 декабря выявили в 86 регионах. За неделю с 12 по 18 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в среднем по России выросла на 15,8%. Нагрузка на врачей скорой к 21 декабря удвоилась, писал «Коммерсантъ».

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