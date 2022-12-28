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Москалькова попросила проверить арест инспектора после пожара в приюте

Москалькова попросила проверить арест инспектора после пожара в приюте в Кемерово

Омбусмен Татьяна Москалькова попросила проверить обоснованность привлечения к ответственности пожарного инспектора, которого арестовали из-за пожара в приюте для пожилых в Кемерово, где погибли 22 человека.

По ее словам, обратившиеся граждане утверждают, что инспектор предпринимал попытки провести проверку соблюдение правил пожарной безопасности, но его не пустили на территорию частного дома. Омбусмен отметила, что заведение не имеет правового статуса, а собственники нередко препятствуют проведению проверки правил пожарной безопасности, мотивируя незаконным проникновением на частную территорию.

«Важно, чтобы за нарушение прав человека несли ответственность действительно виновные, а не «стрелочники», — написала Москалькова в телеграм-канале.

Речь идет о пожаре в приюте для пожилых людей, произошедшем в ночь на 24 декабря. По версии следствия, причиной стала неправильная эксплуатация отопительного котла. Погибли 22 человека, шестеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет завел уголовные дела по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть нескольких лиц).

Суд арестовал до 24 февраля пожарного инспектора Романа Плета. Он свою вину не признал, сказав, что предпринял все необходимые действия. В частности, отправлялись уведомления в прокуратуру, поскольку пожарная инспекция не имеет права проверять жилые помещения.

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Также до 24 февраля арестовали организатора приюта Андрея Смирнова. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Смирнову грозит лишение свободы на срок до десяти лет. На заседании суда он полностью признал вину.

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Татьяна Москалькова омбудсмен Пожар проверка Кемерово
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