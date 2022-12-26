Суд арестовал организатора сгоревшего приюта для пожилых в Кемерово

Суд на два месяца арестовал организатора сгоревшего приюта в Кемерово Андрея Смирнова

Андрей Смирнов (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Организатор сгоревшего социального приюта в частном доме в Кемерово Андрей Смирнов арестован на два месяца по решению Центрального районного суда, сообщила прокуратура Кемеровской области в своем телеграм-канале. При пожаре в приюте погибли 22 человека.

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 24.02.2023», — говорится в сообщении. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

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Смирнову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. На заседании суда он полностью признал вину.

Пожар в приюте для пожилых людей произошел в ночь на 24 декабря. По версии следствия, причиной стала неправильная эксплуатация отопительного котла. Погибли 22 человека, шестеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет завел уголовные дела по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть нескольких лиц).