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FT узнала о постепенном уходе автоконцернов от покупки запчастей в Китае

FT: автоконцерны постепенно отказываются от запчастей из Китая на случай разрыва отношений
Фото: Lennart Preiss / Getty Images
Фото: Lennart Preiss / Getty Images

Крупнейшие мировые автопроизводители начали перестраивать цепочки поставок и китайских запчастей, пишет газета Financial Times со ссылкой на руководство ведущих предприятий отрасли.

Причиной, по их словам, стало стремление сократить зависимость от китайских производителей компонентов. Поводом для перестройки цепочек послужили события времен пандемии и опасения насчет «разрыва отношений Китая с международным сообществом, как было с Россией». Автопроизводители опасаются, что это может создать угрозу для торговли.

При этом автоконцерны стремятся сохранить производства в Китае для поставок продукции на внутренний рынок, отмечает газета. Таким образом, зависимость от китайских заводов снизится только для производств за границей.

О переносе производств некоторых компонентов из Китая в другие страны сообщали глава Volvo Car Джим Роуэн и старший исполнительный директор Mazda Масахиро Моро. В Ford и General Motors отметили, что нарастили количество компонентов, которые производят внутри США. В Honda отметили, что изучают возможность снижения рисков для цепочки поставок, но не подтвердили стремление свести к минимуму число запчастей из Китая, используемых при производстве машин и мотоциклов.

В отчете Университета Шеффилда Халлама за декабрь, данные из которого приводит издание, говорится, что около четверти запчастей, экспортируемых Китаем, поставляются на заводы в США.

Опрошенные газетой эксперты не исключили, что переход автоконцернов на контракты с европейскими и американскими производителями приведет к росту стоимости рабочей силы и материалов для производства машин.

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Власти Китая долгое время придерживались политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. В начале декабря власти начали отступать от нее из-за протестов против ограничений. Митингующие со временем начали предъявлять политические требования.

В стране, несмотря на то что пандемия пошла на спад, сохранялись строгие ограничения и карантин, который мог охватывать целые города и отдельные районы. Из-за всплесков заболеваемости производства не раз приостанавливали работу, что приводило к потере доходов компаниями.

После начала военной спецоперации России на Украине с российского рынка начали уходить мировые производители легковых и грузовых автомобилей. Так поступили в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, Ford и другие автопроизводители. Французский автоконцерн Renault продал свои активы в России, они перешли в госсобственность. Завод в Подмосковье также продал Mercedes-Benz. Как указала Financial Times, автопроизводители опасаются, что ситуация повторится.

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