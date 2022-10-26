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«Ведомости» узнала, что Mercedes продаст завод дилеру «Автодом»

«Ведомости»: Mercedes продаст завод в Подмосковье дилеру «Автодом»
В рамках сделки может быть предусмотрено, что Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в Подмосковье в течение определенного времени, отмечает издание
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус» («дочка» немецкой Mercedes-Benz AG) продаст свой завод по производству легковых автомобилей Mercedes в Есипово Московской области дилерскому холдингу «Автодом». Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.

По словам одного из собеседников издания, сделку между сторонами анонсируют 26 октября. В рамках сделки может быть предусмотрено условие, что Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в течение определенного времени, отмечает другой источник.

Как пишет «Ведомости», договор о продаже завода был подписан на прошлой неделе. «Серьезным кандидатом был также [автодилер] «Авилон», — отметил источник газеты.

Mercedes запустил завод в Есипово в 2019 году. На открытии присутствовал президент России Владимир Путин. Строить производственную площадку начали в 2017 году. Завод рассчитан на выпуск 25 тыс. — 30 тыс. премиальных машин в год. Первой моделью, который выпустил завод, стал Mercedes E-klass.

Головной компании Mercedes-Benz AG принадлежит 80% завода, совместному предприятию «Даймлер КамАЗ Рус» — 20%.

О том, что Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей в Есипово, в конце августа сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Тогда собеседники издания отмечали, что покупателем станет российский дилер, а сделка находится на заключительной стадии.

Два источника «Коммерсанта» назвали основным претендентом на покупку «Автодом».

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Тем не менее в начале сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что потенциальным покупателем завода может стать китайский автопроизводитель.

«Я очень надеюсь, что Mercedes вернется. Если нет, то там сейчас ведется работа по подбору, в том числе китайского автопроизводителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили», — сказал он.

В начале марта Mercedes-Benz приняла решение о приостановке поставок машин в Россию и заморозила производство на заводе в Есипово. Воробьев назвал остановку «чувствительной», указав, что на предприятии работают 1,5 тыс. человек.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Mercedes Подмосковье продажа Завод дилер
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