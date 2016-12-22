Экс-главу владевшей «Зимней вишней» фирмы объявили в международный розыск

Экс-гендиректор компании-собственника сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск, заявила его адвокат Нина Ревякина. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление о розыске было прописано 31 октября. Сегодня оно вступает в законную силу», — сказала она.

Постановление вступило в силу, после того как Кемеровский областной суд рассмотрел апелляцию и признал обоснованным решение о заочном аресте Вишневского до 25 декабря.

Следственный комитет 1 ноября заочно арестовал экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината ​Вишневского. В тот же день ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Следователи считают, что во время реконструкции ТРЦ в 2013–2014 годах Вишневский давал взятки официальным лицам, которые должны были принимать работу.

К настоящему моменту всего по делу проходят 15 человек. В отношении семи из них следствие завершилось в октябре.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в конце марта. В нем погибли 60 человек, большинство из которых — дети.