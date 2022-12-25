Турция попросила Россию открыть небо Сирии для операции против курдов

Хулуси Акар (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Турция ведет переговоры с Россией об открытии воздушного пространства над севером Сирии, чтобы провести там операцию против курдских «террористов», заявил министр обороны страны Хулуси Акар, передает Audinlik.

«Наша работа по нейтрализации террористической организации продолжается. Мы ведем переговоры с русскими об открытии воздушного пространства [Сирии]», — сказал он.

Кроме того, рассказал Акар, налаживаются «контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция — Россия — Сирия» и непосредственно с Сирией. Министр отметил, что Анкара намерена ликвидировать угрозы Турции на сирийской территории.

На севере Турции располагается российская авиабаза Хмеймим, где дислоцирована группировка средств ПВО.

20 ноября Турция начала военную операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. За неделю до этого в Стамбуле произошел теракт, в результате которого погибли шесть человек и не менее 80 пострадали, и Турция возложила ответственность за него на курдов. В РПК отрицают причастность ко взрыву.

Турецкие силы нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений», в том числе в Сирии. Дамаск неоднократно осуждал присутствие Турции на своей территории.

Акар рассказал, что за текущий год на севере Ирака и Сирии было обезврежено около 4 тыс. террористов, против них провели 553 операции, из них — 100 крупных.