Улучшения на российских курортах заметили треть россиян

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Около трети респондентов (35%) считают, что уровень российских курортов заметно улучшился за последние несколько лет, следует из совместного исследования страховой компании «Росгосстрах» и туроператора «Большая страна», с которыми ознакомился РБК.

27% опрошенных считают, что он остался прежним. Более половины из 1238 опрошенных старше 18 лет из всех федеральных округов заявили, что в этом году стали намного больше путешествовать по России (53%). Каждый пятый сообщил, что раньше отдыхал только за границей и лишь недавно начал посещать российские регионы, в том числе Дагестан (32%), Алтай (25%), Карелию (25%), Калининградскую область (23%), Байкал (22%) и Камчатку (19%).

Около трети опрошенных (36%) отправлялись в путешествия самостоятельно, а более половины покупали туры (59%), причем половина из них получили туристический кешбэк от государства. Путешествовать с друзьями предпочитают 26% респондентов, столько же — в одиночестве, вдвоем — чуть меньше (25%), а меньше всего — с детьми (20%).

Экскурсионный туризм предпочитают 53% опрошенных, активный отдых (походы, рафтинг и т.п.) — 20%, а экологический туризм (маршруты в заповедниках и национальных парках) — 12%.

Около 18% респондентов болели в путешествиях, в основном простужались (52%) и испытывали проблемы с ЖКТ (41%), но лишь 8% пришлось вернуться домой, чтобы вылечиться.

Две трети опрошенных планируют отправиться в путешествие по России в следующем году. А 16% отправятся в него уже в новогодние праздники.