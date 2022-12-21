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Россияне решили чаще ездить в ближнее зарубежье на Новый год

Исследование: спрос на поездки в страны ближнего зарубежья на Новый год вырос на 32%
Спрос вырос на 32% по сравнению с прошлым годом. Самым популярным направлением среди стран ближнего зарубежья стала Армения, следом за ней идут Казахстан и Узбекистан
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Спрос на поездки в страны ближнего зарубежья на новогодние праздники среди россиян вырос на 32% по сравнению с прошлым годом, показало исследование аналитиков «Яндекс.Путешествий», с результатами которого ознакомился РБК.

Исследование проводили на основе данных по бронированию отелей и поиску авиабилетов, полученных от пользователей сервиса.

Самым популярным направлением у россиян среди таких стран стала Армения, наибольшим спросом пользуются путешествия в Ереван. В общем рейтинге наиболее востребованных направлений она заняла второе место.

В тройку наиболее популярных у путешественников стран ближнего зарубежья также вошли Казахстан и Узбекистан. В общем рейтинге они заняли третье и четвертое места.

Кроме того, в топ-10 наиболее популярных зарубежных направлений на новогодние праздники попали Киргизия и Азербайджан — они заняли шестое и восьмое места соответственно.

Число желающих выехать за границу в целом увеличилось на 4% по сравнению с прошлым годом. Среди направлений дальнего зарубежья у россиян оказались востребованы Турция (первое место в рейтинге), Объединенные Арабские Эмираты и Египет (пятое и седьмое места соответственно). Также в топ-10 попали Сербия и Израиль (девятая и десятая строчки). Больше всего россияне хотят поехать в Стамбул, Дубай, Анталью, Тель-Авив и Белград.

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Проводить праздники в путешествиях по России собираются 83% россиян, показало исследование. Это на 5% меньше, чем в прошлом году. Самые популярные направления для поездок на праздники — Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

В среднем россияне рассчитывают путешествовать одну неделю, вне зависимости от выбранного направления.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
зарубежные поездки Новый Год россияне
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