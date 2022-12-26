Минэкономразвития создаст «Карту туриста» для иностранцев

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Минэкономразвития планирует создать «Карту туриста» для безналичных расчетов иностранных граждан в России, сообщил на совещании с туристической отраслью глава ведомства Максим Решетников, передает «РИА Новости». Цель нововведения — увеличить въездной турпоток, объяснил министр.

В середине декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание «Карты туриста», которая должна работать на основе платежной системы «Мир». Уточнялось, что курировать проект будет Минэкономразвития, Банк России, Минцифры, МВД и еще несколько ведомств.

После начала военной операции на Украине и санкций против российского финансового сектора из России ушли крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard. Их иностранные карты не работают в России, а российские — за границей. В сентябре китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отмечал, что уход с российского рынка иностранных платежных систем вынуждает иностранных туристов привозить с собой только наличные средства, что влечет за собой как минимум две проблемы. Первая — отсутствие возможности снять с карты деньги для импульсивной покупки, что «для многих исключит шопинг как элемент туризма». Вторая — невыгодный курс обмена рубля на иностранные валюты.

По мнению Мурадяна, привлечение национальной платежной системы «Мир» и банков, не попавших под западные блокирующие санкции, могло бы решить эти проблемы. В то же время вице-президент АТОР, заместитель генерального директора туроператора «Академсервис» Александр Курносов считает, что значительного притока иностранных туристов это не даст, поскольку они «не поедут в страну в нынешних геополитических условиях».