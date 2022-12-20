Tez Tour: из Египта вывезли более 2 тыс. застрявших там российских туристов

Из Египта вывезли более 2 тыс. застрявших там российских туристов

Фото: Ксения Ульянова / АГН «Москва»

Более 2 тыс. российских туристов, застрявших в Египте из-за отмены рейсов, вывезли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

«Мы вывезли уже более 2 тыс. туристов и до конца недели планируем большую часть клиентов, находящихся на египетских курортах по линии Tez Tour, также вернуть домой», — заявили в компании.

О том, что компания занимается вывозом застрявших в Египте туристов, говорится и на сайте Tez Tour. «В настоящий момент авиакомпания продолжает изыскивать варианты вывоза пассажиров, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ (Федеральное агентство воздушного транспорта, Росавиация. — РБК) с целью продолжения полетной программы в Египет с 22 декабря», — говорится в сообщении.

В Tez Tour обещали возместить ущерб и тем туристам, которые не смогли попасть в Египет из-за отмены рейсов.

Рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены 15 декабря из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи. В авиакомпании рассчитывают восстановить авиасообщение 22 декабря.

Росавиация рекомендовала перевозчику пересадить пассажиров на рейсы других компаний. При этом iFly предлагала перестроить маршрут и использовать воздушное пространство Сирии — в Росавиации не согласовали альтернативный маршрут, так как сочли регион «потенциально опасным для полетов гражданских воздушных судов».

Для вывоза туристов iFly вступила в переговоры с авиакомпаниями Red Wings, Egypt Air и Corendon.