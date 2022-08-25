Ростуризм запустил программу туристического кешбэка с новыми условиями

Очередной этап продлится с 25 августа по 10 сентября включительно. Среди нововведений — повышенный кешбэк до 40 тыс. руб. на отели и санатории Дальнего Востока, а также требование, чтобы поездка включала минимум три ночевки

Фото: Надежда Ликсакова / РИА Новости

Новый этап программы туристического кешбэка начался 25 августа и продлится до 10 сентября, отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тыс. руб. (20% от стоимости поездки) на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. Вдвое повысить туристический кешбэк за поездки на Дальний Восток ранее поручил президент Владимир Путин.

Другое нововведение — поездка должна включать минимум три ночевки. При этом в рамках программы по-прежнему будут доступны различные форматы поездок — от коротких путешествий выходного дня, до длительных туров, указали в Ростуризме.

В ведомстве подчеркнули, что по плану продажи должны продлиться до 10 сентября включительно, но по факту продолжительность продаж зависит от спроса. «Если выделенные на этот этап средства закончатся раньше — продажи завершатся досрочно. Если на 10-е число средства будут оставаться — период продаж будет продлен», — сказано в сообщении.

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года. Получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка — 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб. Чтобы получить туристический кешбэк на карту «Мир», необходимо: купить путевку у оператора, участвующего в программе;

произвести оплату в обозначенный период и только по карте «Мир»;

предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru.

В этом году программа туристического кешбэка действовала с 18 января, туры по ней должны были продавать до конца апреля, однако из-за высокого спроса Ростуризм закрыл продажу путевок с кешбэком досрочно.

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По данным Ростуризма, за время действия программы ею воспользовались 4,3 млн человек, из них более 2,2 млн человек — в 2022 году. Суммарно они приобрели туры за все время действия программы более чем на 81 млрд руб. В виде кешбэка за все время туристам вернулось 15,5 млрд руб.