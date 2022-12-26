В нефтешахте в Коми произошло задымление

Фото: komi.lukoil.ru

В третьей нефтешахте производственного предприятия «Яреганефть» в Ухте произошло задымление, сообщило региональное ГУ МЧС.

Нефтешахта находится в поселке Ярега. По данным МЧС, задымление произошло около 14:55 мск, его зафиксировали в уклонном блоке 2Т-4.

На место направились военизированные горноспасательные части, а также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона — всего 17 человек и четыре единицы техники. «РИА Новости» в ГУ МЧС сообщили, что никто не пострадал.

Нефтешахтное управление «Яреганефть» (принадлежит ЛУКОЙЛ-Коми) разрабатывает Ярегское месторождение Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Нефть там залегает на глубине 165–200 м.

В ноябре 2020 года в уклонном блоке № 3 «Яреганефти» также произошло возгорание. Под землей тогда находились 82 горняка, почти всех вывели на поверхность, двое погибли. В ноябре 2019 года из-за задымления, случившегося на глубине 200 м, в шахте пропали три человека, позже их нашли живыми.