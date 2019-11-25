В МЧС заявили об обнаруженном живым после задымления в шахте горняке

В МЧС заявили об обнаруженном живым после задымления в шахте горняке

Горноспасатели обнаружили живым одного из трех горняков, пропавших после задымления в шахте «Яреганефть» в республике Коми, информация о судьбе еще двоих горняков отсутствует. Об этом сообщают ТАСС и «РИА новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, найденного пострадавшего достали на поверхность.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании пресс-службы ООО «Лукойл-Коми», производственным подразделением которой является «Яреганефть», сообщал, что всех троих пропавших горняков нашли живыми.

24 ноября в шахте «Яреганефть» на глубине 200 м произошло задымление. Под землей находились 45 горняков, 33 из них поднялись на поверхность, девять остались помогать спасателям. Спасателям не удавалось установить связь с тремя горняками. Следственный комитет по республике Коми начал доследственную проверку по факту задымления.