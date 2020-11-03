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Суд в Коми признал двух горняков погибшими после пожара в нефтяной шахте

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Ухтинский городской суд Коми признал погибшими двух горняков, пропавших после пожара в нефтяной шахте предприятия «Яреганефть», сообщается на сайте суда.

Судом было удовлетворено требование прокурора города Ухты о признании рабочих шахты погибшими. В своем заявлении прокурор отмечал, что установление факта смерти горняков необходимо для начала работодателем расследования ЧП в шахте, а также для получения родными погибших компенсации.

«Решениями Ухтинского городского суда Республики Коми от 3 ноября 2020 года требования прокурора удовлетворены», — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в шахте ЛУКОЙЛа в Коми
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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

1 ноября в уклонном блоке шахты № 3 «Яреганефти» в Коми возник пожар. Тогда под землей находились 82 человека, их эвакуировали. ТАСС со ссылкой на главк МЧС по республике сообщал, что идут поиски двух человек. Позднее в Следственном комитете сообщили, что неизвестна судьба двоих рабочих.

В компании «ЛУКОЙЛ-Коми», которой принадлежит шахта, назвали предварительную причину инцидента в нефтяной шахте: возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО «Нефтегазмаш». В момент инцидента велись буровые работы.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

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