Суд в Коми признал двух горняков погибшими после пожара в нефтяной шахте

Фото: МЧС России

Ухтинский городской суд Коми признал погибшими двух горняков, пропавших после пожара в нефтяной шахте предприятия «Яреганефть», сообщается на сайте суда.

Судом было удовлетворено требование прокурора города Ухты о признании рабочих шахты погибшими. В своем заявлении прокурор отмечал, что установление факта смерти горняков необходимо для начала работодателем расследования ЧП в шахте, а также для получения родными погибших компенсации.

«Решениями Ухтинского городского суда Республики Коми от 3 ноября 2020 года требования прокурора удовлетворены», — говорится в сообщении.

1 ноября в уклонном блоке шахты № 3 «Яреганефти» в Коми возник пожар. Тогда под землей находились 82 человека, их эвакуировали. ТАСС со ссылкой на главк МЧС по республике сообщал, что идут поиски двух человек. Позднее в Следственном комитете сообщили, что неизвестна судьба двоих рабочих.