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На шахте в Коми произошло задымление

На шахте «Яреганефть» в республике Коми произошло задымление, три человека пропали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе главка МЧС по республике.

По данным агентства, в шахте находились 45 горняков. Сейчас ведется эвакуациям, 33 горняка подняты на поверхность, с тремя не удается установить связь. Никто из эвакуированных не пострадал. Как передает «Комиинформ», девять горняков оказывают помощь спасателям. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало, что задымление произошло на глубине 200 метров.

По данным главка МЧС по республике Коми, задымление произошло в в уклонном блоке № 1«дюСевер», сообщение о нем поступило в 20:35 (совпадает с мск).

В июле этого года в Коми произошел пожар в здании углеобогатительной фабрики шахты «Воркутинская», 38 находившихся на смене сотрудников эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Коми, шахта, задымление
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