Кадыров пообещал «перещелкать» переданные Украине системы Patriot

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Российские военные «перещелкают» американские системы ПВО Patriot, которые США пообещали поставить Украине, пообещал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы «перещелкаем» не только американские системы Patriot, но и любого, кто посмеет направить оружие против нас! Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — уверен Кадыров.

США объявили о пакете военной помощи Украине, включающем ЗРК Patriot, 21 декабря. В Пентагоне отметили, что для того, чтобы украинские военные научились пользоваться Patriot, понадобится несколько месяцев.

Patriot — это разработанный в конце 1970-х годов зенитный ракетный комплекс, который состоит на вооружении армии США и их союзников (всего 17 стран). Он может применяться как против воздушных целей, так и против баллистических ракет и БПЛА. Современные ЗРК Patriot способны поражать объекты на высоте до 15 км с максимальной скоростью до 1600 м/с.

Президент России Владимир Путин на следующий день после решения Вашингтона о новом пакете помощи выразил уверенность, что российские войска «пощелкают» системы Patriot. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поставки Украине вооружения США «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры».