Кадыров пообещал «перещелкать» переданные Украине системы Patriot
Российские военные «перещелкают» американские системы ПВО Patriot, которые США пообещали поставить Украине, пообещал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мы «перещелкаем» не только американские системы Patriot, но и любого, кто посмеет направить оружие против нас! Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — уверен Кадыров.
США объявили о пакете военной помощи Украине, включающем ЗРК Patriot, 21 декабря. В Пентагоне отметили, что для того, чтобы украинские военные научились пользоваться Patriot, понадобится несколько месяцев.
Patriot — это разработанный в конце 1970-х годов зенитный ракетный комплекс, который состоит на вооружении армии США и их союзников (всего 17 стран). Он может применяться как против воздушных целей, так и против баллистических ракет и БПЛА. Современные ЗРК Patriot способны поражать объекты на высоте до 15 км с максимальной скоростью до 1600 м/с.
Президент России Владимир Путин на следующий день после решения Вашингтона о новом пакете помощи выразил уверенность, что российские войска «пощелкают» системы Patriot. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поставки Украине вооружения США «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры».