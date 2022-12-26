AP: число жертв аномальных морозов и снежной бури в США выросло до 34 человек

AP сообщило о росте числа жертв снежной бури и морозов в США до 34

Количество погибших из-за сильных морозов и снежного шторма в Соединенных Штатах увеличилось до 34, сообщает Associated Press, не указывая источник информации.

«Зимний шторм <...> унес жизни по меньшей мере 34 человек в Соединенных Штатах», — передает агентство. Ранее сообщалось о гибели как минимум 28 человек.

На этой неделе на большую часть штатов страны обрушился снежный шторм. По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), рекомендации или предупреждения о повышенном уровне опасности пришли более чем 200 млн американцев из 48 штатов. Карта метеорологической службы «отображает одно из самых обширных предупреждений и рекомендаций о зимней погоде за всю историю наблюдений», говорили синоптики.

На фоне похолодания нью-йоркская компании Con Edison, которая обслуживает 4 млн потребителей, попросила их экономить электроэнергию из-за возросшей нагрузки на газопроводы. Так же поступил энергетический оператор ISO New England, который обслуживает штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Компания ввела режим чрезвычайного положения. В городе Джексон (штат Миссисипи) власти призвали жителей кипятить воду после разрыва трубопроводов от низких температур, так как через трещины в нее могли попасть вредные бактерии.

Из-за метели аэропорты США начали работать с перебоями. По всей стране по состоянию на 25 декабря отменили или задержали более 7 тыс. рейсов.