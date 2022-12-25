Жителей города в США попросили кипятить питьевую воду из-за разрыва труб

Власти города Джексон (штат Миссисипи) на юге США попросили местных жителей кипятить воду, которую те собираются пить, из-за разрыва водопроводных труб. Об этом городская администрация сообщила на сайте.

«Из-за потери давления в системе Управление водоснабжения и канализации города Джексон выпустило предупредительное предупреждение о кипячении воды до дальнейшего уведомления», — сказано в сообщении.

Предупреждение распространяется на округ Хайндс, где находится Джексон.

Давление в системе начало колебаться еще 24 декабря из-за низких температур. Впоследствии оно упало из-за разрывов в системе распределения. В отдельных районах округа давление в водопроводах понизилось до минимальных значений или пропало совсем. Когда давление воды падает, существует вероятность того, что неочищенные грунтовые воды могут попасть в систему водоснабжения через трещины в трубах, поэтому людям рекомендуют кипятить воду, чтобы убить потенциально вредные бактерии, уточняет Associated Press.

Для населения округа открыли несколько пунктов распределения воды.

Джексон — крупнейший город и столица штата Миссисипи, где проживает порядка 150 тыс. человек, пишет Associated Press. Проблемы с водоснабжением в городе начались несколько месяцев назад, уточняет агентство. В конце августа в большей части Джексона вода не шла по водопроводам в течение нескольких дней. Причиной стало наводнение, которое усугубило проблемы на городских водоочистных сооружениях.Тогда жителей также просили кипятить воду, некоторые граждане получали ее на специальных пунктах, отстояв очередь.

Система водоснабжения в Джексоне устарела. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) в январе направляло местным властям уведомление, где говорилось, что из-за этого в городе не соблюдается закон о стандартах качества питьевой воды. Администрацию обязали в течение 45 дней подготовить план «по исправления существенных недостатков», а после — начать ремонтные работы.

Однако городу не хватает средств из-за снижения объема собираемых налогов на фоне оттока населения, пишет агентство.

Ранее большую часть территории США накрыл зимний шторм, который не заканчивался неделю. Температура воздуха упала до критических отметок, погибли как минимум 28 человек.