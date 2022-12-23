Зимний шторм и «циклон-бомба» сорвали рождественский авиасезон в США

Зимний шторм и «циклон-бомба» привели к отмене рейсов в США в преддверии Рождества

По всей стране в преддверии Рождества уже отменено более 2200 рейсов. В ближайшие дни в Соединенных Штатах ожидаются морозы, порывистый ветер и снегопады

Авиакомпании в США в преддверии Рождества вынуждены отменять рейсы из-за зимнего шторма и «циклона-бомбы», пишет The Wall Street Journal. В ближайшие дни в стране ожидаются морозы, порывистый ветер и снегопады.

По данным сайта FlightAware, который отслеживает авиарейсы, более 1400 перелетов, запланированных на четверг, были отменены, больше всего — в аэропортах Денвера и Чикаго. В международном аэропорту О'Хара в Чикаго не было выполнено около 20% рейсов. Авиакомпании также отменили около 700 рейсов, запланированных на пятницу.

Больше всего отмененных рейсов пришлось на авиакомпаний Southwest Airlines Co. и United Airlines. Delta Air Lines также старается отменить перелеты заблаговременно, чтобы клиенты могли скорректировать свои планы до прибытия в аэропорт.

По данным CNN, рейсы задерживаются в Вашингтонском национальном аэропорту им. Рональда Рейгана, в Филадельфии, а также в аэропортах Ньюарка и им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. По всей стране было отменено более 2200 рейсов, сообщает телеканал. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что ситуация с задержкой и отменой рейсов теперь будет зависеть от того, насколько быстро аэропорты смогут очистить самолеты ото льда.

По данным Национальной метеорологической службы, в Буффало возможны метели в течение нескольких дней. Экстремальный ветер и внезапные заморозки ожидаются в Огайо в течение рождественских каникул. В городе Каспер в Вайоминге температура уже установила рекорд, опустившись до минус 42 градусов в четверг утром. Рекордные 20-градусные морозы зафиксированы в Спокане (штат Вашингтон).

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул уже объявила режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающегося шторма.