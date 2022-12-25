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Аномальные морозы в США. Фоторепортаж

На большей территории США в течение недели бушевал зимний шторм, в результате которого температура воздуха снизилась до критической отметки, начались метели, передает CNN.

Со среды по меньшей мере 28 человек погибли из-за погодных условий. Жители на северо-востоке США проводят отпуск без достаточного количества тепла или горячей воды, поскольку сохраняются чрезвычайно низкие температуры.

Сильнейшая метель также парализовала аэропорты в США. Шторм уже привел к отмене 2,3 тыс. рейсов в США и задержке еще 5,3 тыс.
Фото:Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Чикаго, Иллинойс

Сильный зимний шторм принес снег и низкие температуры на большую часть территории США.
Мужчина прогуливается вдоль озера Мичиган на рассвете, когда температура в Чикаго, штат Иллинойс, достигает минус 6 градусов

Фото:Alan Look / Zuma / ТАСС
Фото: Alan Look / Zuma / ТАСС

Маклин, Иллинойс

Дороги округа остаются проходимыми, но видимость из-за снегопада ограничена. Зимний шторм «Эллиотт» пронесся по округу Маклин, штат Иллинойс. Он принес с собой экстремальный холод и сильный ветер, в некоторых местах почти полностью отсутствует свет

Фото:Vanessa Carvalho / Zuma / ТАСС
Фото: Vanessa Carvalho / Zuma / ТАСС

Нью-Йорк

Озеро в Центральном парке в Нью-Йорке замерзло в начале зимы

Фото:Jeenah Moon / Reuters
Фото: Jeenah Moon / Reuters

Манхэттен, Нью-Йорк

Люди стоят перед почти замерзшим фонтаном Брайант-парка в канун Рождества на Манхэттене

Фото:Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images

Луисвилл, Кентукки

Бездомный Кристофер играет со своей собакой Броуди, читая Библию в приюте на «Бродбент Арене» в Луисвилле, Кентукки. Сильный снегопад и температуры на 40 градусов ниже среднего ожидаются в течение рождественских выходных на большей части территории Соединенных Штатов

Фото:Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images

Луисвилл, Кентукки

Бездомные отдыхают на раскладушках в приюте скорой помощи на «Бродбент Арене» в Луисвилле, штат Кентукки

Фото:Kevin Hoak / Reuters
Фото: Kevin Hoak / Reuters

Баффало, Нью-Йорк

Ресторан Хоука покрыт льдом из-за брызг волн озера Эри во время зимнего шторма, обрушившегося на Баффало

Фото:Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Коламбус, Огайо

Туристы идут по заснеженному и замерзшему эскалатору в международном аэропорту Джона Гленна Колумба в Коламбусе

Фото:Paul Christian Gordon / Zuma / ТАСС
Фото: Paul Christian Gordon / Zuma / ТАСС

Сиэтл, Вашингтон

Пять припаркованных автомобилей вместе съезжают с холма на магистраль Фаунтлерой-Уэй в западном Сиэтле. Ледяной шторм накрыл западный Вашингтон

Фото:Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

Пирмонт, Нью-Йорк

Автомобили стоят в паводковых водах во время зимнего шторма вдоль берега реки Гудзон в Пирмонте

Фото:Matthew Hatcher / Getty Images
Фото: Matthew Hatcher / Getty Images

Детройт, Мичиган

Пожарные из пожарной службы Детройта пытаются счистить лед со своих пожарных рукавов во время тушения пожара на складе

Фото:Matthew Hatcher / Getty Images
Фото: Matthew Hatcher / Getty Images

Детройт, Мичиган

Отдыхающие толпятся в Детройтском столичном аэропорту округа Уэйн в канун Рождества после зимнего шторма «Эллиот» в Детройте

Фото:Brian Snyder/ Reuters
Фото: Brian Snyder/ Reuters

Глостер, Массачусетс

Водитель пробирается по затопленной улице во время прилива во время зимнего шторма в Глостере

Фото:Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон

Люди прогуливаются возле Белого дома

Как вести личный бюджет
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