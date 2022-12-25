Аномальные морозы в США. Фоторепортаж

На большей территории США в течение недели бушевал зимний шторм, в результате которого температура воздуха снизилась до критической отметки, начались метели, передает CNN.

Со среды по меньшей мере 28 человек погибли из-за погодных условий. Жители на северо-востоке США проводят отпуск без достаточного количества тепла или горячей воды, поскольку сохраняются чрезвычайно низкие температуры.

Сильнейшая метель также парализовала аэропорты в США. Шторм уже привел к отмене 2,3 тыс. рейсов в США и задержке еще 5,3 тыс.