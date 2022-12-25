Аномальные морозы в США. Фоторепортаж
На большей территории США в течение недели бушевал зимний шторм, в результате которого температура воздуха снизилась до критической отметки, начались метели, передает CNN.
Со среды по меньшей мере 28 человек погибли из-за погодных условий. Жители на северо-востоке США проводят отпуск без достаточного количества тепла или горячей воды, поскольку сохраняются чрезвычайно низкие температуры.
Сильнейшая метель также парализовала аэропорты в США. Шторм уже привел к отмене 2,3 тыс. рейсов в США и задержке еще 5,3 тыс.
Чикаго, Иллинойс
Сильный зимний шторм принес снег и низкие температуры на большую часть территории США.
Мужчина прогуливается вдоль озера Мичиган на рассвете, когда температура в Чикаго, штат Иллинойс, достигает минус 6 градусов
Маклин, Иллинойс
Дороги округа остаются проходимыми, но видимость из-за снегопада ограничена. Зимний шторм «Эллиотт» пронесся по округу Маклин, штат Иллинойс. Он принес с собой экстремальный холод и сильный ветер, в некоторых местах почти полностью отсутствует свет
Нью-Йорк
Озеро в Центральном парке в Нью-Йорке замерзло в начале зимы
Манхэттен, Нью-Йорк
Люди стоят перед почти замерзшим фонтаном Брайант-парка в канун Рождества на Манхэттене
Луисвилл, Кентукки
Бездомный Кристофер играет со своей собакой Броуди, читая Библию в приюте на «Бродбент Арене» в Луисвилле, Кентукки. Сильный снегопад и температуры на 40 градусов ниже среднего ожидаются в течение рождественских выходных на большей части территории Соединенных Штатов
Луисвилл, Кентукки
Бездомные отдыхают на раскладушках в приюте скорой помощи на «Бродбент Арене» в Луисвилле, штат Кентукки
Баффало, Нью-Йорк
Ресторан Хоука покрыт льдом из-за брызг волн озера Эри во время зимнего шторма, обрушившегося на Баффало
Коламбус, Огайо
Туристы идут по заснеженному и замерзшему эскалатору в международном аэропорту Джона Гленна Колумба в Коламбусе
Сиэтл, Вашингтон
Пять припаркованных автомобилей вместе съезжают с холма на магистраль Фаунтлерой-Уэй в западном Сиэтле. Ледяной шторм накрыл западный Вашингтон
Пирмонт, Нью-Йорк
Автомобили стоят в паводковых водах во время зимнего шторма вдоль берега реки Гудзон в Пирмонте
Детройт, Мичиган
Пожарные из пожарной службы Детройта пытаются счистить лед со своих пожарных рукавов во время тушения пожара на складе
Детройт, Мичиган
Отдыхающие толпятся в Детройтском столичном аэропорту округа Уэйн в канун Рождества после зимнего шторма «Эллиот» в Детройте
Глостер, Массачусетс
Водитель пробирается по затопленной улице во время прилива во время зимнего шторма в Глостере
Вашингтон
Люди прогуливаются возле Белого дома