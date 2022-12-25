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Жителей Нью-Йорка попросили экономить энергию из-за снежной бури

Жителей Нью-Йорка попросили экономить энергию из-за снежной бури
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Нью-йоркская компании Con Edison, обслуживающая 4 млн потребителей, попросила экономить электроэнергию из-за возросшей нагрузки на газопроводы, связанной с наступлением сильным холодов. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Как заявили в компании, просьба коснется 1,1 млн потребителей газа и 3,5 млн потребителей электричества.

«Максимальная экономия энергии сейчас поможет обеспечить адекватные поставки природного газа до конца выходных», — говорится в заявлении.

В компании рассказали, что помимо обращения к клиентам с просьбой об экономии она также использовала сжиженный природный газ и сжатый природный газ в качестве дополнительных источников поставок.

Con Edison рекомендовала клиентам устанавливать термостаты на «самую низкую комфортную температуру», использовать бытовые приборы только по мере необходимости и воздержаться от использования посудомоечных, стиральных и сушильных машин.

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На этой неделе сразу в нескольких американских штатах прошел сильный снежный шторм, ставший причиной гибели 23 человек. По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), в пятницу более 200 млн американцев в 48 штатах получили рекомендации или предупреждения о повышенном уровне опасности. Синоптики уточнили, что карта метеорологической службы «отображает одно из самых обширных предупреждений и рекомендаций о зимней погоде за всю историю наблюдений».

Ранее режим чрезвычайного положения объявил энергетический оператор ISO New England. Компания также призвала своих клиентов к экономии. Она обслуживает штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

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США Нью-Йорк снежный шторм подача электроэнергии
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