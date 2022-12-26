В Турции увидели «вскормленную французами змею» после протестов в Париже

Недавние беспорядки в Париже с участием сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить себя. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, чьи слова приводят TRT Haber и T24.

«Змея, вскормленная французами, начала кусать себя. Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации», — сказал министр. Агентство Anadolu опубликовало другой вариант этой фразы: «змея, вскормленная французами, начала жалить их самих».

Турция считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией.

Вечером 23 декабря в десятом округе Парижа (находится в центре города) 69-летний мужчина открыл огонь по людям на улице Энгиен, неподалеку от Курдского культурного центра Ахмет-Кая. Он застрелил трех членов курдской общины, еще три человека получили ранения. Позднее стрелка арестовали.

После этого в городе вспыхнули беспорядки, начались столкновения представителей общины с полицией. Корреспондент Le Parisien сообщал, что протестующие скандировали: «РПК, мученики не умирают!». Вечером того же дня протесты закончились.

На следующий день, во время траурных мероприятий по убитым, столкновения возобновились. В результате 31 полицейский был ранен, 11 членов общины задержали. Префект парижской полиции Лоран Нуньес сказал, что траурные мероприятия начинались «нормально», но затем рядом с демонстрацией проехал «фургон с турецкими флагами», что «спровоцировало молодежь».

Курды — крупнейшая нация в мире без собственного государства. Их численность, включая диаспоры, составляет около 40 млн человек. Большинство курдов — мусульмане-сунниты. Они преимущественно проживают в этнографической и исторической области Курдистан, которая ныне находится в составе четырех государств: Турции (Северный Курдистан), Ирана (Восточный Курдистан), Ирака (Южный Курдистан) и Сирии (Западный Курдистан). Во Франции проживает одна из самых больших курдских общин в мире. В ней насчитывается порядка 240 тыс. человек.

Президент страны Эмманюэль Макрон после стрельбы заявил, что «курды Франции стали объектом гнусного нападения в самом сердце Парижа». Французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что сообщников у стрелявшего не было, и он целился в иностранцев.

Сам задержанный на допросе назвал себя расистом, передавал France 24. Против него возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на него, умышленном насилии с применением оружия и нарушении законодательства об оружии. 24 декабря мужчину перевели в психиатрический лазарет полиции.