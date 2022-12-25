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В Париже более 30 полицейских получили ранения во время беспорядков

Днем 23 декабря 69-летний мужчина убил трех членов курдской общины возле Курдского культурного центра, его арестовали и отправили в психдиспансер. На траурных мероприятиях 24 декабря начались беспорядки, 31 полицейский пострадал

В Париже более 30 полицейских получили ранения во время беспорядков
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В Париже во время траурных мероприятий по убитым 23 декабря возле Курдского культурного центра начались столкновения представителей курдской общины с полицией, задержаны 11 человек, ранен 31 полицейский. Об этом BFMTV сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес.

По его словам, все полицейские получили «легкие ранения», а 11 человек были арестованы «в основном» за причиненный ущерб. Он указал, что во время беспорядков были перевернуты четыре полицейские машины, одна из которых была также подожжена, а в полицейских летели «различные снаряды».

Нуньес отметил, что траурные мероприятия начинались «нормально», однако затем «случилась провокация». Он упомянул «фургон с турецкими флагами», который проехал рядом с демонстрацией. «Это спровоцировало молодежь», — отметил префект.

Днем 23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь по людям на улице Энгиен, неподалеку от Курдского культурного центра Ахмет-Кая. В итоге женщина и двое мужчин были убиты, еще три человека получили ранения, стрелявшего арестовали. После этого в городе вспыхнули беспорядки, начались столкновения представителей общины с полицией. Как передавал корреспондент Le Parisien, протестующие скандировали: «РПК (Рабочая партия Курдистана), мученики не умирают!». Беспорядки завершились ближе к вечеру того же дня.

«Курды Франции стали объектом гнусного нападения в самом сердце Парижа, — заявил после инцидента президент Эмманюэль Макрон. — Мои мысли о жертвах, о людях, которые борются за жизнь, об их семьях и близких». Глава МВД Франции указал, что мужчина действовал один и целился в иностранцев.

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Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters

Стрелявший мужчина на допросе назвал себя расистом, передает France 24. При задержании у него изъяли пистолет Colt 1911 года и сумку, в которой находились магазины для пистолета и коробка патронов 45-го калибра. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство, умышленного насилия с применением оружия и нарушения законодательства об оружии. 24 декабря его поместили в психиатрический лазарет полиции.

Курды — крупнейшая нация в мире без собственного государства. Их численность, включая диаспоры, составляет около 40 млн человек. Большинство курдов — мусульмане-сунниты. Они преимущественно проживают в этнографической и исторической области Курдистан, которая ныне находится в составе четырех государств: Турции (Северный Курдистан), Ирана (Восточный Курдистан), Ирака (Южный Курдистан) и Сирии (Западный Курдистан).

Во Франции насчитывается одна из самых больших курдских общин в мире — около 240 тыс. человек.

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