Политика ,
0
Протесты в Париже из-за убийства курдов. Видео
Днем 23 декабря 69-летний мужчина убил трех членов курдской общины в центре Парижа, его арестовали и отправили в психдиспансер. На траурных мероприятиях 24 декабря начались беспорядки и столкновения курдов с полицией
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.