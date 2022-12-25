В Кабуле в районе посольства России произошел взрыв

В Афганистане прогремел взрыв в шестом районе Кабула, сообщается в Twitter телеканала Al Arabiya и телеграм-канале агентства Aamaj News.

Aamaj News пишет, что взрыв произошел в районе улицы Дар-уль-Аман. На той же улице располагается посольство России в Афганистане.

Россия — одна из немногих стран, которая сохранила посольство в Афганистане после того, как власть там захватил «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России).

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Афганистане.

Издание TOLOnews в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря полицейского управления Кабула Халеда Задарана позднее сообщило, что взрыв произошел возле нефтяной цистерны, никто не пострадал.

5 сентября у ворот российского посольства в Кабуле произошел взрыв, тогда погибли два сотрудника дипмиссии (дипломат и охранник), кроме того, были жертвы среди афганских граждан.

Кремль назвал случившееся терактом. Ответственность за него взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».