Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
ОАЭ поставят Украине 2,5 тыс. генераторов Политика, 02:30
Энергооператор на северо-востоке США объявил режим ЧП и призвал экономить Бизнес, 02:18
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 02:02
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии Общество, 01:46
В Париже более 30 полицейских получили ранения во время беспорядков Политика, 01:43
Хафтар заявил о «последнем шансе» для проведения в Ливии всеобщих выборов Политика, 01:10
В Египте при обрушении трибуны пострадали 27 человек Общество, 01:04
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
Число погибших из-за снежного шторма в США выросло до 16 человек Общество, 00:37
Минобороны Турции сообщило, что конфликт на Украине растянется на годы Политика, 00:21
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 00:16
Генконсул в Хургаде сообщил о возвращении всех застрявших россиян Общество, 00:01
Бундестаг предупредил о риске для Германии стать государством-банкротом Политика, 24 дек, 23:44
Военные США сообщили о пролете Санты Клауса над Москвой Общество, 24 дек, 23:38
Общество ,  
0 

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека

В поселке Еремеево Чишминского района Башкирии в кирпичном жилом доме произошел пожар, в результате погибли два человека, сообщает региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Сообщение о возгорании поступило в 21:52 (19:52 мск). Для локализации пожара на площади 71 кв. м потребовалось менее 40 минут.

«В связи с поздним сообщением о пожаре, по прибытию открытым пламенем по всей площади горел жилой кирпичный дом, размерами 7х8 м., кирпичный гараж, размерами 3х5 м., под общей кровлей. <...> К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены фрагменты тел 2 человек», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники. Причина возгорания пока не установлена, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

В ночь на 24 февраля произошел в пожар в частном доме, где располагался частный приют для пожилых людей. Погибли 22 человек, шестеро пострадали, два из них находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет завел уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109), халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть нескольких лиц (ч. 3 ст. 238). Прокуратура региона начала проверку.

Читайте на РБК Pro
Жидкий азот и «волшебная» курица: как Роналду поддерживает форму
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Родитель-бортинженер: как действовать в этой роли и почему это важно

После этого МЧС и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев решили попросить правительство ввести лицензирование частных социальных учреждений. Цивилев также пообещал, что все учреждения, которые оказывают социальные услуги, будут проверены. Кроме того, губернатор поручил главам муниципалитетов организовать проверки многодетных семей в частном секторе, проинспектировать работу печного отопления и исправность датчиков на пожар и угарный газ.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Башкирия МЧС погибшие Пожар
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter