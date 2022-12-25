В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

В поселке Еремеево Чишминского района Башкирии в кирпичном жилом доме произошел пожар, в результате погибли два человека, сообщает региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Сообщение о возгорании поступило в 21:52 (19:52 мск). Для локализации пожара на площади 71 кв. м потребовалось менее 40 минут.

«В связи с поздним сообщением о пожаре, по прибытию открытым пламенем по всей площади горел жилой кирпичный дом, размерами 7х8 м., кирпичный гараж, размерами 3х5 м., под общей кровлей. <...> К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены фрагменты тел 2 человек», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники. Причина возгорания пока не установлена, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

В ночь на 24 февраля произошел в пожар в частном доме, где располагался частный приют для пожилых людей. Погибли 22 человек, шестеро пострадали, два из них находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет завел уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109), халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть нескольких лиц (ч. 3 ст. 238). Прокуратура региона начала проверку.

После этого МЧС и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев решили попросить правительство ввести лицензирование частных социальных учреждений. Цивилев также пообещал, что все учреждения, которые оказывают социальные услуги, будут проверены. Кроме того, губернатор поручил главам муниципалитетов организовать проверки многодетных семей в частном секторе, проинспектировать работу печного отопления и исправность датчиков на пожар и угарный газ.