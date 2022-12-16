«РИА Новости» сообщило о задержании двух диверсантов в Бердянске

«РИА Новости»: в Бердянске задержали двух человек, совершивших диверсию на железной дороге

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В Бердянске задержали двух местных жителей, которые совершили диверсии на железнодорожном полотне. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на неназванное силовое ведомство.

«Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения ж/д-транспорта, а также линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов», — говорится в сообщении.

В отношении них заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

По словам инженера мелитопольской железной дороги, диверсия могла привести к жертвам. «Повреждение опоры на участке железной дороги привело к нарушению всех видов связи. Потом эта опора была уложена на рельсы, что могло привести к сходу поезда, крушению и человеческим жертвам. <...> Также были повреждены путевые коробки, в которых находятся устройства ж/д-связи, обеспечивающие бесперебойное движение поездов», — сказал он.

8 декабря в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии. Им предлагается дополнить ст. 281 («Диверсия») Уголовного кодекса. Он предусматривает пожизненное наказание. Под диверсией в действующем законодательстве понимается совершение взрыва, поджога или других действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны. В середине декабря Государственная дума одобрила законопроект в первом чтении.