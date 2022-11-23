ФСБ пресекла попытку диверсии на военных объектах в Воронежской области

ФСБ пресекла попытку диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области

По данным спецслужбы, диверсанты были сторонниками «украинской националистической идеологии». Главаря и двух его сообщников ликвидировали при задержании

Федеральная служба безопасности пресекла попытку совершения диверсии «сторонников украинской националистической идеологии» в Воронежской области, говорится в сообщении ведомства.

Диверсия готовилась на военных и энергетических объектах региона.

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников, в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине г. Воронежа тайника, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», — добавили в спецслужбе.

При обысках по адресам проживания и места, где был тайник, сотрудники ФСБ обнаружили два самодельных взрывных устройства, «компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие», боеприпасы и средства конспиративной связи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 281 (диверсия) УК, последняя предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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15 ноября ФСБ сообщила о задержании в Севастополе 20-летнего жителя региона, который, по данным спецслужбы, готовился совершить поджог склада с топливом. Он также был «сторонником украинского национализма». У молодого человека нашли две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и экстремистские листовки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (террористический акт), по которой грозит до 15 лет лишения свободы. Задержанного арестовали на два месяца.