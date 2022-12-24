Бывший зам Лаврова заявил о неизбежности переговоров Москвы и Киева
Европейские и американские политики рано или поздно заставят президента Украины Владимира Зеленского «принять реальность» и сесть за стол переговоров. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Как утверждает Карасин, западные политики рано или поздно «поднимут голову, скажут: «Давайте Зеленского все-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров».
Карасин также отметил, что среди некоторых американских политиков есть озабоченность перспективой большого столкновения с Россией. Эта озабоченность становится доминирующей в американской политической жизни, утверждает Карасин, который занимал должность замглавы МИД России с 2005 по 2019 год.
Переговорщики с Украины и из России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. Россия регулярно говорит о готовности возобновить переговоры с Украиной, указывая, что диалог невозможен из-за позиции Киева. В МИДе при этом подчеркивали, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.
В конце сентября, после того как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России, Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока страну возглавляет президент Владимир Путин.
Зеленский также заявил, что отвод российских войск к границам Украины 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны 21 декабря выразил уверенность в том, что российские военные выполнят все поставленные задачи. В то же время министр обороны Сергей Шойгу указал на готовность России к «конструктивным мирным переговорам».
В границах 1991 года в состав Украины помимо республик Донбасса входит Крым. В 2014 году полуостров вошел в состав России по итогам референдума, где более 96% участников высказались за присоединение полуострова. Украина, США и ряд европейских стран отказались признать результаты голосования, называя присоединение Крыма «незаконной аннексией». В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова «решен окончательно».