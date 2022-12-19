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NASA показало новый спутниковый снимок Украины без света

NASA показало новый спутниковый снимок Украины без света после ударов 16 декабря

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало спутниковый снимок, на котором можно увидеть, что Украина остается в полной темноте. Кадры размещены на сайте агентства.

Фото были сделаны 17 декабря, на следующий день после российских ударов по энергетическим объектам на Украине. Причем, по сравнению со снимком, сделанным 24 ноября, на этом фото видно, что светящихся объектов на территории Украины стало меньше.

16 декабря российские военные нанесли удар по системам военного управления, ОПК и обеспечивающих их объектам энергетической системы Украины. Минобороны России доложило об этом на следующий день, отметив, что все цели были поражены.

Из-за ударов по энергообъектам на Украине начались перебои с электричеством, по всей стране ввели режим экстренных отключений электричества. В Киеве, Харькове и Днепре было остановлено метро, железнодорожные участки в некоторых областях были обесточены, без света остались Кременчуг, Полтава и вся Кировоградская область. 18 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил о полном восстановлении электроснабжения в городе.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Киев свою причастность к этому отрицает.

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