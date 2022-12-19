Заммэра Бирюков сообщил о выпадении 2,5 месячной нормы осадков в Москве с начала декабря

С начала декабря в Москве выпало 2,5 месячной нормы осадков

За последние сутки выпало 60% месячной нормы осадков, всего с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы, сообщил ТАСС заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Что касается декабря, то за последние 80 лет он такой, наверное, впервые — на сегодняшний день 2,5 нормы выпало осадков. Только сегодня, за сутки [выпало] 25 см [снега] в отдельных местах города и того больше, более 60% месячной нормы — 39 см», — сказал Бирюков.

МЧС предупреждало, что в ночь на 18 декабря в Москве ожидается сильный снегопад, метель и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Власти города призывали отказываться от поездок на личном транспорте и использовать общественный, чтобы коммунальные службы могли быстрее почистить дороги.

В центре погоды «Фобос» сообщали РБК, что за первую половину декабря снежный покров в Москве увеличился до 23 см. «За последний день этой недели [18 декабря] в столице может выпасть около 15–20 мм осадков, что составляет около трети от месячной нормы декабря и выше, чем суточный рекорд по количеству осадков, установленный в этот день в 1989 году, составляющий 13,1 мм», — прогнозировал ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус.

По его словам, к утру понедельника, 19 декабря, высота снежного покрова может достичь 33 см — это близко к рекордному максимуму 1941 года. Тогда высота снега составила 34 см.