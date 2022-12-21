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Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде

«Фобос»: в Москве ожидается потепление, пройдет ледяной дождь
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

К вечеру 21 декабря в Москве ожидается потепление, возможен ледяной дождь, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

В европейскую часть страны с запада начал поступать очень теплый воздух, согретый Гольфстримом, пояснила синоптик. Теплый атмосферный фронт проходит от южных районов Карелии через Санкт-Петербург, Брянскую и Смоленскую области до Черноземья. В этой зоне могут наблюдаться гололеды и ледяные дожди — по оценкам синоптиков, к вечеру они доберутся до Москвы.

«В Санкт-Петербурге в связи с повышением температуры в течение дня ледяная корка может начать разрушаться. В центральной России — наоборот, нарастать. Такая погода в столичном регионе продлится до завтра», — уточнила Волосюк.

К вечеру в Москве потеплеет до минус 3 градусов, сообщили в «Фобосе». По прогнозу синоптиков, на улицах местами начнет расти слой наледи, этот процесс прекратится в полночь, когда температура станет положительной, а ледяной дождь перейдет в обычный.

«Увы, такая погода на Русской равнине надолго», — считают специалисты. С 22 декабря и до конца недели показания термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 1 до плюс 2 градусов, при этом сильных осадков, вероятно, не будет.

На выходных в Москве прошел сильный снег. 18 декабря в городе из-за непогоды отменили и задержали более 200 авиарейсов. 19 декабря уровень снега в столице побил рекорд 81-летней давности: высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ составила 34 см, сообщал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. 20 декабря пробки в Москве достигли десяти баллов.

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