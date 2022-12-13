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Синоптик предупредил о гололедице и снегопаде в столице

Центр погоды «Фобос»: в Москве на смену дождю придет снегопад, на дороге будет гололедица
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Москве во вторник, 13 декабря, будет идти дождь, который к вечеру сменится снегом, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, влияние на погоду оказывает холодный атмосферный фронт.

«Днем образуется сильная гололедица, так как температура воздуха постепенно уйдет в отрицательную часть температурной шкалы. И если в начале дня в Москве около плюс одного градуса, в середине около нуля, к вечеру минус один — минус два», — сказал Леус.

Поздно вечером во вторник снег усилится, ночью в Москве похолодает до минус четырех — минус шести градусов.

В среду, 14 декабря, в столице ожидается снегопад. «Снега будет довольно много, особенно интенсивные осадки ожидаются в ночные часы. Днем же они станут менее интенсивные, и к вечеру будут прекращаться», — уточнил синоптик. Температура воздуха останется на отметке минус три — минус пять градусов.

Синоптик предупредил о гололедице и снегопаде в столице
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В воскресенье, 10 декабря, и в понедельник, 11 декабря, в столице шли дожди. Всего за последние два дня выпала половина месячной нормы осадков — 23 мм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «Если брать дату 12 декабря за все года, то в этом году самая большая сумма осадков за сутки за последние 60 лет», — говорил он РБК.

О похолодании на этой неделе жителей столицы ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в четверг, 15 декабря, температура воздуха в столице опустится до минус десяти градусов.

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