МИД связал резолюцию ФРГ о голодоморе с оправданием «демонизации России»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Решение бундестага признать голодомор геноцидом украинцев — часть «насаждаемой на Украине и спонсируемой Западом кампании по демонизации России», заявили в МИДе.

В ведомстве считают, что Германия «пытается переписать свою историю и забыть покаяния за совершенные ими ужасы Второй мировой войны».

«Используя приписываемый СССР выдуманный украинскими национал-радикалами акт геноцида, германская политическая элита пытается умалить свою вину. Она стремится размыть в памяти беспрецедентный характер бесчисленных человеконенавистнических преступлений, совершенных нацистской Германией во Второй мировой войне», — убеждены в ведомстве.

В МИДе добавили, что голод в 1932–1933 годах, жертвами которого стали миллионы человек, был не только на Украине, но и в других регионах СССР, а в резолюции это «обходится молчанием».

Массовый голод произошел в 1932–1933 годах, по разным оценкам, в это время погибли от 2 млн до 8 млн человек. Киев признал голод в 1930-х геноцидом украинского народа в 2006 году. В 2018 году аналогичное решение приняли в Польше и США, в 2022 году голодомор признали геноцидом сенат Ирландии и парламенты Молдавии и Румынии. Россия с такой позицией не согласна.

Накануне Бундестаг принял резолюцию о признании голодомора на Украине в 1932–1933 годах геноцидом. В германском парламенте заявили, что массовая смерть от голода в Украинской ССР была вызвана не неурожаем, а «политическим руководством СССР во главе с Иосифом Сталиным».

Посол России в Германии Сергей Нечаев увидел антиисторический подход в призывах депутатов бундестага признать геноцидом голод украинцев. «Этот нарратив, не имеющий ничего общего с объективностью, направлен на разжигание антироссийских настроений и в этом смысле на активный и русофобский пересмотр истории», — заявил дипломат.