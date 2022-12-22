Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области

Владимир Сальдо (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо планирует участвовать в выборах главы региона. Об этом он заявил во время беседы с «РИА Новости».

«Пока я могу оказывать пользу, приносить людям через свои знания, пока буду. А там уже как время покажет», — добавил Сальдо.

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области в октябре 2022 года. Выборы губернатора региона пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года.

С марта Херсонская область находилась под контролем российских войск. После этого Владимир Сальдо стал главой военно-гражданской администрации региона.

Херсонская область, а также ДНР, ЛНР и Запорожская область вошли в состав России 30 сентября после референдума и после того, как президент России Владимир Путин подписал договор с главами военно-гражданских администраций каждого субъекта. С 23 по 27 сентября на этих территориях прошли референдумы. Согласно результатам, которые опубликовали местные власти, в том числе пророссийские военно-гражданские администрации, участники голосования поддержали присоединение к России.